Украинский мэр ответил Зеленскому на поступившие из Офиса президента угрозы
Мэр украинского города Черкассы Анатолий Бондаренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за письма с угрозами после критики раннего смягчения карантинных мер. Заявление мэр опубликовал в формате видеообращения на своем Facebook.
Ранее Бондаренко заявлял, что ему поступило письмо с угрозой от замглавы Офиса президента Сергея Трофимова, в котором он просил мэра «успокоить свои таланты». Глава Черкасс опубликовал фотографию соответствующей переписки.
Украинский градоначальник отметил в видеообращении к Зеленскому, что Черкассы в случае преследования будут «оказывать сопротивление».
«Если нужно будет объединить Украину, мы объединим Украину», — добавил Бондаренко.
В Офисе президента, как сообщает «Страна.ua», заявили, что мэр мог стать жертвой Интернет-пранкеров.
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