В Бельгии отмечено снижение смертности от коронавируса

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В Бельгии отметили снижение распространения коронавирусной инфекции за счет предпринятых в стране мер. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

Так, в стране за прошедшие сутки выявлено 485 новых случаев заражения коронавирусом, накануне, 1 мая, — было 513 заболевших.

Всего в Бельгии с начала пандемии заразились 49 517 человек.

За сутки скончались 82 пациента, 1 мая говорилось о 130 жертвах инфекции. Всего в стране зафиксировано 7 765 случаев смерти от COVID-19.

Выздоровели за последние 24 часа 319 пациентов, всего вылечились 12 211 человек.

В настоящее время в больницах находятся 3 111 пациентов с коронавирусной инфекцией, в их числе 689 — в отделениях интенсивной терапии.

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