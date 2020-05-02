В Армении и Азербайджане за сутки зафиксировано 165 новых случаев Covid-19
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В Армении и Азербайджане за сутки зафиксировано 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Интерфакс».
Так, в Армении за сутки число инфицированных увеличилось на 125, достигнув 2 273.
Скончался в стране от вируса один человек, в общей сложности — 36 летальных исходов.
Вылечились от Covid-19 1 010 пациентов.
В Азербайджане число зараженных за сутки выросло на 40, достигнув 1 894.
Скончались в республике от вируса 25 человек.
Вылечились — за сутки 46 пациентов, в общей сложности — 1 411.
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