В Армении и Азербайджане за сутки зафиксировано 165 новых случаев Covid-19

В Армении и Азербайджане за сутки зафиксировано 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, в Армении за сутки число инфицированных увеличилось на 125, достигнув 2 273.

Скончался в стране от вируса один человек, в общей сложности — 36 летальных исходов.

Вылечились от Covid-19 1 010 пациентов.

В Азербайджане число зараженных за сутки выросло на 40, достигнув 1 894.

Скончались в республике от вируса 25 человек.

Вылечились — за сутки 46 пациентов, в общей сложности — 1 411.

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