В Испании жертвами COVID-19 стали более 25 тысяч человек

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В Испании жертвами коронавирусной инфекции стали 25 100 человек, за минувшие сутки скончались 276 пациентов. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на минздрав страны.

Всего в стране зафиксировано 216 582 случая заражения COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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