Скончался раввин Зиновий Коган

В возрасте 78 лет скончался вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России (КЕРООР), раввин Зиновий Коган. Об этом сообщил его сын Илья на странице Facebook умершего.

«Вчера Зиновия Львовича Когана не стало, инсульт. Илья Коган», — указано в сообщении.

Раввин вел активную религиозную деятельность, участвовал в межконфессиональных диалогах и на других мероприятиях, которые также посещали представителей христианских, мусульманских и буддийских общин России.

Ранее он поддержал идею патриарха Кирилла о внесении имени Бога в Конституцию РФ.