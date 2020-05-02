ООН призвала Украину наказать виновных в одесской трагедии 2014 года

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Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине призвала Киев эффективно и справедливо расследовать трагические события в Одессе 2 мая 2014 года, передает РИА «Новости».

В организации заявили, что офис Генерального прокурора должен рассмотреть возможность передачи руководящей роли в расследовании от Главного управления Национальной полиции в Одесской области в Главное следственное управление Национальной полиции.

Там также отметили, что в целях обеспечения судебных разбирательств без задержек судам необходимо информировать всех пострадавших, которые являются участниками процессов, либо возвращать обвинительные акты прокурорам для исключения из них пострадавших, которых нет возможности известить о судебных заседаниях.

Кроме того, в ООН считают, что международному сообществу следует рассмотреть возможность предоставления международной правовой помощи в расследованиях, проводимых украинскими правоохранительными органами относительно ответственности подозреваемых за события 2 мая 2014 года в случае, если запросы об экстрадиции подозреваемых не могут быть удовлетворены.

2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами «антимайдана» с футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также радикалами «евромайдана». В результате столкновений погибли 48 человек, более 250 — пострадали.