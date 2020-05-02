В Германии от коронавируса вылечились 129 тысяч человек

В Германии от коронавируса вылечились 129 тысяч пациентов. Об этом сообщается на сайте Института Роберта Коха.

За сутки в стране COVID-19 выявили у 945 человек. Общее число зараженных достигло 161 703.

По состоянию на субботу, 2 мая, скончались еще 94 пациента, всего зарегистрировано 6,5 тысяч летальных исходов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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