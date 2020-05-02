МВД БиГ объяснило отказ во въезде приглашенным российским медикам

Министерство безопасности Боснии и Герцеговины не пропустило на территорию республики 24 российских медика и пять специалистов радиационной, химической и биологической защиты, по причине того, что подобные разрешения не в его компетенции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич отказал российским военным медикам во въезде в страну, несмотря на то, что специалистов пригласили сами власти республики.

Отмечается, что 30 апреля МИД БиГ оповестило МВД БиГ о ноте, которую получило от посольства РФ в связи с отказом во въезд в страну.

В дальнейшем в ходе консультаций Радончич и министр обороны Сифет Поджич пришли к выводу, что принять данное решение может только президиум (коллективный глава государства), так как речь идет о военном подразделении.

В конечном итоге вопрос перешел в компетенцию президиума Боснии и Герцеговины.

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