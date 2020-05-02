Объем экспресс-тестов на антитела к COVID-19 в Москве за неделю увеличился в 10 раз
Объем экспресс-тестирования на антитела к коронавирусу увеличился в Москве в 10 раз за неделю. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
Он также рассказал, что с 30 апреля вдвое увеличилась мощность референс-центров по перепроверке проведенных тестов, что позволило оперативно проанализировать и подтвердить накопленные за предыдущие дни данные.
Ранее он сообщил, что Москва вышла в мировые лидеры по выявляемости коронавируса. По его словам, реальное количество заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 2% населения города.
По последним данным, в России выявлено 114 431 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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