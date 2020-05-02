Воздух прогреется 2 мая до +17°C в Москве

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В субботу, 2 мая, в столице ожидается переменная облачность и до +17°C, сообщили в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, температура воздуха днем будет варьироваться от +15°C до +17°C. Осадков не ожидается. Ветер будет восточных направлений, до 12 м/c.

Ночью столбики термометра опустятся до +8°C, местами возможен кратковременный дождь.

Давление составит 748 мм рт. с.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.

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