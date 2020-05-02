Главному инфекционисту США запретили давать показания о COVID-19 в конгрессе

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Белый дом запретил главе Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи давать показания конгрессу на следующей неделе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя комитета по ассигнованиям в палате Ивэна Холландера.

Холландер заявил, что комитет разыскивал американского инфекциониста, чтобы он выступил на слушаниях по вопросу борьбы с коронавирусом, однако Белый дом заблокировал выступление доктора.

«Представитель администрации сообщил нам, что Белый дом запретил Фаучи приходить для дачи показаний», — добавил он.

Пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир подтвердил это решение администрации. Он назвал контрпродуктивным участие главного инфекциониста в обсуждениях во время разгара борьбы США с вирусом.

Всего на данный момент в Соединенных Штатах числятся заболевшими свыше миллиона человек, умерли более 62 тыс. пациентов.

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