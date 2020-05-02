Более 270 россиян вылетели из Дели на родину

Спецрейс с 273 россиянами на борту вылетел и следует по маршруту Дели – Санкт-Петербург – Москва. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заведующего отделом посольства России в Индии Андрея Федорова.

По его данным, на борту 269 взрослых и 4 младенца, которые захотели вернуться на родину.

«Всех вылетающих осмотрел врач посольства. Симптомов коронавирусной инфекции ни у кого не выявлено», — добавил Федоров.

Также он рассказал, что в течение всего апреля россиянам оказывали различную поддержку в Индии. В частности, более 130 соотечественникам выдавали бесплатное питание и обеспечили жильем.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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