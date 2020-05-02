В Минстрое рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом министра Якушева

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Министерство строительства и ЖКХ России рассказало подробности о состоянии заразившегося коронавирусом главы ведомства Владимира Якушева, сообщают «Известия».

Как уточнили в ведомстве, министр чувствует себя нормально. При этом у Якушева не было признаков болезни. Коронавирус удалось выявить благодаря КТ.

В министерстве также отметили, что изначально инфекцию диагностировали у замминистра Дмитрия Волкова.

В настоящее время исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ России назначен Никита Стасишин.

По последним данным, в России подтвержден 114 431 случай заражения коронавирусом нового типа. Общее число летальных исходов составляет 1169, вылечились 13 220 человек.

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