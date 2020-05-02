Более 110 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах

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В столичных аэропортах задержали и отменили более сотни рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

По состоянию на 00.05 мск, во Внуково отменено 14 рейсов.

В свою очередь, в Домодедово отменено 90 рейсов и задержано — три.

В Шереметьево задержано четыре рейса.

Данные о задержках в Жуковском не представлены.

Причины отмены рейсов и задержек в настоящее время неизвестны.

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