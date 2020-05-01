Число COVID-инфицированных жителей Бразилии близится к 100 тысячам человек
В Бразилии за сутки положительный результат анализов на тест на коронавирус получили 6 209 граждан. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.
Так общее число зараженный в стране возросло до 91 589 граждан.
Кроме того, жертвами коронавирусной инфекции стали 428 пациентов. Общее число летальных исходов увеличилось до 6 329 умерших.
От заболевания также излечились свыше 38 тысяч ранее инфицированных человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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