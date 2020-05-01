В США одобрили использование ремдесивира для лечения COVID-19

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило использование противовирусного препарата ремдесивир для лечения новой коронавирусной инфекции, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции.

Глава государства подчеркнул, что власти Соединенных Штатов используют все инструменты, ресурсы и возможности для защиты американцев.

Ремдесивир был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, однако не доказал своей эффективности против этого заболевания. При этом он оказался эффективен при лечении SARS и MERS.

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