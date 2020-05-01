Руководящий состав Минстроя сдал тесты на коронавирус

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Все члены руководства Министерства строительства и ЖКХ России сдали тесты на коронавирус нового типа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минстроя.

На данный момент новых положительных результатов в руководящем составе министерства не выявлено, заявили в пресс-службе. Там добавили, что с 23 марта министерство переведено на удаленный режим работы, доступ в здание имеют лишь руководители и сотрудники, деятельность которых не может осуществляться удаленно.

Ранее стало известно, что министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев госпитализирован с коронавирусом нового типа. COVID-19 диагностирован также у его заместителя Дмитрия Волкова.

По последним данным, в России подтвержден 114 431 случай заражения коронавирусом нового типа. Общее число летальных исходов составляет 1169, вылечились 13 220 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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