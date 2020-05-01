Беглов назвал переломный момент в ситуации с COVID-19 в Петербурге

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Переломный момент в развитии ситуации с коронавирусом нового типа в Санкт-Петербурге придется на майские праздники, заявил губернатор города Александр Беглов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В зависимости от действий горожан, Санкт-Петербург ожидает либо спад, либо взрывной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, отметил Беглов. Он призвал жителей города соблюдать самоизоляцию и проявить «терпение и здравомыслие».

По последним данным, в России подтвержден 114 431 случай заражения коронавирусом нового типа. Общее число летальных исходов составляет 1169, вылечились 13 220 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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