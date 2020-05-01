Аномальное свертывание крови может вести к смерти при COVID-19

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Значительная часть пациентов с новой коронавирусной инфекцией умирает из-за аномального свертывания крови, выяснили ученые Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов в Ирландии. Отчет об их исследовании опубликован на портале Eurekalert.

В ходе исследования ученые обнаружили сотни тромбов в легких пациентов с коронавирусом. В соответствии с выводами исследования, аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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