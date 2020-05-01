Попова сообщила о всплеске числа новых COVID-зараженных в последние два дня
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России за последние два дня зафиксирован всплеск числа новых зараженных коронавирусом по сравнению с данными за прошлую неделю. Об этом она сообщила в эфире радио «Комсомольская правда».
При этом, по словам Поповой, такой сценарий был спрогнозирован еще 7 — 10 дней назад.
Глава Роспотребнадзора уточнила, что у больше половины новых зараженных болезнь протекает бессимптомно.
Кроме того, она добавила, что смягчение карантинных мер будет зависеть от эпидемиологической ситуации в российских регионах, а также произойдет поэтапно.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса нового типа COVID-19. Так, в столице был введен ряд правил по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье и других регионах.
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