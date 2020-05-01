Свыше 2,1 тысяч медиков заразились коронавирусом на Украине

<img src="//img.gazeta.ru/files3/371/13055371/RIAN_6218531.HR-pic905-895x505-64177.jpg">

На Украине положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили более 2,1 тысяч медиков. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

За последние сутки общее число зараженных коронавирусной инфекцией в стране увеличилось на 455 граждан до 10 861 человек.

Кроме того, по данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, среди зараженных числятся 754 ребенка.

Общее число COVID-инфицированных работников медучреждений составило 2 154 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский призвал украинцев соблюдать ограничения на майские праздники

— В двух общежитиях Киева зафиксированы очаги коронавируса

— Карантин на Украине могут смягчить с 11 мая