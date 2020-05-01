ВОЗ оставила в силе глобальный режим ЧС из-за пандемии коронавируса
Всемирная организация здравоохранения продлевает действие глобального режима ЧС в связи с пандемией коронавируса, передает «Интерфакс» слова генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.
«Пандемия остается чрезвычайной ситуацией для общественного здравоохранения», — сказал он по итогам телеконференции организации.
Генеральный директор также добавил, что следующее заседание комитета ВОЗ по ЧС в связи с коронавирусом будет созвано в течение 90 дней.
Всемирная организация здравоохранения объявила глобальный режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса 30 января.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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