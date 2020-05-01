Воробьев ввел «масочный режим» в Подмосковье

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел на территории Подмосковья «масочный режим». Документ был опубликован на сайте правительства Московской области.

Так, жителям Подмосковья рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты в виде масок и респираторов в период с 1 по 11 мая.

Маски необходимо использовать в общественных местах, среди которых аптеки, общественный транспорт, а также такси, места розничной торговли, медицинские организации и предприятия, которые продолжают свою работу в период самоизоляции.

Соответствующие требования были введены в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции на территории региона.

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