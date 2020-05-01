Воробьев ввел «масочный режим» в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел на территории Подмосковья «масочный режим». Документ был опубликован на сайте правительства Московской области.
Так, жителям Подмосковья рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты в виде масок и респираторов в период с 1 по 11 мая.
Маски необходимо использовать в общественных местах, среди которых аптеки, общественный транспорт, а также такси, места розничной торговли, медицинские организации и предприятия, которые продолжают свою работу в период самоизоляции.
Соответствующие требования были введены в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции на территории региона.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Подмосковье готовится внедрить систему обязательного ношения масок на улице
— Москвичей могут обязать носить маски в метро