Задержанную в аэропорту Новосибирска утку проверили на грипп
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В аэропорту Новосибирска задержанную утку Бориславу проверили на наличие гриппа и других заболеваний. Об этом сообщает РИА «Новости».
Так ранее утка, которую хозяева привезли рейсом из Вьетнама, в понедельник, 27 апреля, была помещена на карантин в аэропорту, поскольку у владельцев отсутствовало ветеринарное разрешение на ввоз.
«Тем не менее, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, ведомство приняло решение оказать содействие владельцам утки», — отметили в аэропорту.
Так у утки были взяты анализы на опасные болезни, в том числе грипп, а хозяевам предоставлена информация для оформления отсутствующего разрешения. После получения отрицательных результатов, птица была передана владельцам.