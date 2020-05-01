На Ставрополье введен режим ЧС из-за гибели посевов после засухи
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На Ставрополье ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели и повреждения посевов от почвенной засухи и заморозков. Об этом сообщается на портале правовой информации региона.
Согласно постановлению губернатора края Владимира Владимирова, режим ЧС введен с 1 мая.
Уточняется, что в регионе пострадали больше всего Благодарненский, Петровский и Нефтекумский округа, Арзгирский, Туркменский, Левокумский, Новоселицкий районы.
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