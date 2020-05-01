Спасатели на мотоциклах начали патрулировать Москву

Спасатели на мотоциклах приступили к патрулированию во всех округах Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на комплекс городского хозяйства Москвы.

«Одиннадцать расчетов на 22 пожарно-спасательных мотоциклах будут ежедневно совершать объезд всех административных округов», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что основные маршруты будут включать в себя магистрали, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха. Средняя протяженность маршрута – 60 км.

Кроме того, 165 мотогрупп были подготовлены в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Отмечается, что они могут оперативно прибыть на место происшествия, оказать помощь и психологическую поддержку пострадавшим, а также оказать содействие в устранении угроз при пожаре, автомобильных авариях и других происшествиях.