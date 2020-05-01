Роспотребнадзор рекомендует отказаться от плановых прививок на время пандемии
Роспотребнадзор призывает граждан октазаться от плановых прививок, в том числе от гриппа и пневмонии, на время пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».
В ведомстве напомнили, что в поликлиниках легко можно заразиться коронавирусом, а также возможно развитие осложнений после введения вакцины на фоне начинающегося инфекционного заболевания.
Также отметили, что пока нет доказательств относительно эффективности противогриппозной или противопневмококковой прививок от COVID-19.
От гриппа следует прививаться не ранее августа-сентября, уточнил Роспотребнадзор.
По последним данным, в России выявлен 114 431 случай заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,3 млн.
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