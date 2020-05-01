Проценко назвал причину для всплеска эпидемии коронавируса
Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, при каком условии может случиться всплеск зараженных коронавирусом. Об этом он сообщил в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».
По его словам, если граждане не будут соблюдать самоизоляцию, то майские праздники «станут причиной взрыва заболеваемости и увеличения количества госпитализированных больных» спустя неделю.
Врач добавил, что многие россияне устали от самоизоляции и у них может возникнуть соблазн нарушить режим во время праздников.
«Но цена этого соблазна может оказаться слишком дорогой, вплоть до жизни наших будущих пациентов», — сказал Проценко.
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