Минздрав: 11 детей находятся в тяжелом состоянии из-за коронавируса в РФ

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В настоящее время в России в тяжелом состоянии из-за коронавируса остаются 11 детей, с начала пандемии погибли двое несовершеннолетних, говорится в сообщении Минздрава РФ, поступившем в «Газету.Ru».

«Под мониторингом Федерального реанимационного центра находятся 11 детей, находящихся в тяжелом состоянии. За время эпидемии коронавируса 2 детей умерли», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, за последние дни в стране количество зараженных коронавирусом детей продолжает расти. Несмотря на расхожие мнения, COVID-19 также представляет серьезную опасность для несовершеннолетних, сказали в Минздраве.

Представители министерства также призвали родителей не отпускать детей в любые общественные места до окончания режима самоизоляции, в том числе на прогулки.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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