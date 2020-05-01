Власти Армении разрешат гражданам выходить на улицу с 4 мая

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Власти Армении планируют 4 мая снять ограничения на передвижение граждан по всей стране из-за ослабления распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя министра экономики Армении Вароса Симоняна.

«Больше не будет действовать ограничение на свободное передвижение граждан. Кроме этого, откроются сельскохозяйственные рынки», — сказал замминистра.

Он также добавил, что до новых распоряжений правительства в стране останутся закрытыми торговые центры, чтобы избежать массовых скоплений людей. Остальным заведениям будут направлены специальные рекомендации для профилактики заражения коронавирусом. За их соблюдением будут следить правоохранительные органы.

Помимо рынков в Армении с 4 мая откроются парикмахерские и кафе под открытым небом.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Армении зафиксировано 2 148 случаев заражения коронавирусом. Погибли 33 человека.

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