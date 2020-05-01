Священники БПЦ заразились COVID-19 из-за несоблюдения санитарных норм

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Ряд священников и монахов Белорусской православной церкви заразились коронавирусом из-за несоблюдения санитарных норм в храмах и монастырях, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова митрополита Минского и Заславского, патриаршего экзарха всея Белоруссии Павла.

«Беспечное отношение к нашим призывам, а часто и безответственное отношение к исполнению инструкций по предупреждению заболеваемости со стороны отдельных клириков привели к случаям заражения коронавирусной инфекцией», — сказал экзарх.

Он добавил, что из-за пренебрежения карантинными требованиями заразились не только служители церкви, но и простые прихожане и студенты духовных школ.

По его словам, большинство зараженных переносит заболевание в легкой форме, однако, есть и те, кто нуждается в госпитализации, в том числе и с помощью интенсивной терапии.

Ранее руководство БПЦ приняло решение не закрывать храмы из-за распространения коронавируса на территории Белоруссии. В это же время они призвали прихожан не посещать службы при наличии «малейших признаков заболевания».

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