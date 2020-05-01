Число зараженных COVID-19 в Иране превысило 95 тысяч

Число пациентов с коронавирусной инфекцией в Иране достигло 95 646, за минувшие сутки выявлено 1 006 новых случаев заражения. Об этом сообщает телеканал IRINN со ссылкой на официального представителя минздрава страны Киануша Джаханпура.

В общей сложности от инфекции в Иране скончался 6 091 человек, за прошедшие сутки — 63.

Выздоровели 76 318 пациентов.

По последним данным, в мире выявлено 3,3 млн случаев заражения коронавирусом нового типа.

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