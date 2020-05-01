В больнице Петербурга разлилось 100 литров концентрата перекиси водорода

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В Петербурге в больнице Святого Георгия, которая перепрофилирована в инфекционный стационар, произошел крупный разлив концентрированной перекиси водорода. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по городу.

Инцидент произошел на третьем этаже восьмиэтажного корпуса в резервном отделении (без пациентов) в подсобном помещении.

«В результате поломки стеллажа произошел разлив концентрированной перекиси водорода 30%, объем разлившейся жидкости составил 100 литров», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что площадь разлива составляет 15 квадратных метров.

В настоящее время спасатели устраняют разлив.

Больница продолжает работать штатно, эвакуация не проводилась.

Концентрат перекиси водорода вызывает ожоги при попадании на кожу, слизистые оболочки и в дыхательные пути. В больших объемах вещество может быть взрывоопасным.