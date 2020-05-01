В больнице Петербурга разлилось 100 литров концентрата перекиси водорода
В Петербурге в больнице Святого Георгия, которая перепрофилирована в инфекционный стационар, произошел крупный разлив концентрированной перекиси водорода. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по городу.
Инцидент произошел на третьем этаже восьмиэтажного корпуса в резервном отделении (без пациентов) в подсобном помещении.
«В результате поломки стеллажа произошел разлив концентрированной перекиси водорода 30%, объем разлившейся жидкости составил 100 литров», — заявили в пресс-службе.
Там добавили, что площадь разлива составляет 15 квадратных метров.
В настоящее время спасатели устраняют разлив.
Больница продолжает работать штатно, эвакуация не проводилась.
Концентрат перекиси водорода вызывает ожоги при попадании на кожу, слизистые оболочки и в дыхательные пути. В больших объемах вещество может быть взрывоопасным.