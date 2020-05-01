В Испании число заразившихся COVID-19 превысило 215 тысяч

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Число заразившихся коронавирусом в Испании достигло 215 216 человек, сообщает газета El Pais со ссылкой на заявление минздрава страны.

По данным ведомства, за последние сутки в стране зафиксировали 1 175 новых случаев инфицирования, 281 человек погиб.

«Число ежедневных смертей от коронавируса несколько возросло в Испании за последние 24 часа, хотя уже второй день подряд остается менее 300 смертей», — комментирует данные газета.

Всего с начала распространения коронавируса в Испании умерли 24 824 пациента, 114 678 пациентов выздоровели. Антирекорд по смертности в Испании был зарегистрирован 1 апреля, тогда за сутки скончались 950 человек.

Ранее премьер-министр страны Педро Санчес анонсировал ослабление карантинных мер в стране начиная со 4 мая.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 106 498 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,2 млн.

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