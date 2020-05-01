Большинство россиян намерены провести майские праздники дома или на даче

Большинство россиян рассчитывают провести майские праздники дома или на даче из-за режима самоизоляции на фоне коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса на сайте «Стопкоронавирус.рф».

В опросе приводилось четыре варианта ответа: дом, дача, шашлыки с друзьями или совместные посиделки с друзьями и соседями.

Так, от 57% до 63% респондентов в разных мессенджерах отметили, что проведут выходные дома.

От 26% до 38% граждан отправятся на дачу с семьей, от 4% до 7% намерены устроить шашлыки с друзьями, от 1% до 4% примут гостей дома.

Опрос проводился 30 апреля в каналах «стопкоронавирус.рф» в мессенджерах Telegram и Viber, в нем приняли участие более 125,6 тысячи человек.

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