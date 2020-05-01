Еще в трех регионах России коронавирусом заразились больше 1 тысячи человек
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Тульская, Ростовская и Калужская области стали еще тремя регионами, где число заразившихся коронавирусом превысило 1 тысячу человек. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram-канале.
Так, за прошедшее сутки в Тульской области было выявлено 82 новых случая, общее число заражений в регионе – 1 047.
В Ростовской области зафиксировали 83 инфицированных, всего о области заразились 1 026 человек.
В Калужской области число случаев заражения коронавирусом выросло на 121 и достигло 1 006.
Отмечается, что всего в 10 российских регионах коронавирусом заразились больше 1 тысячи человек.
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