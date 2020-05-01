Более 3,7 млн тестов на COVID-19 сделано в России

В России проведено свыше 3,7 млн лабораторных исследований на коронавирус, из них 225 тыс. — за прошедшие сутки. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Согласно данным ведомства, в настоящее время под наблюдением врачей находятся 211 тыс. человек.

По последним данным, в России выявлено 106 498 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,3 млн.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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