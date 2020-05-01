В Южной Корее упал спасательный вертолет с семью пассажирами
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В горах Южной Кореи произошло крушение спасательного вертолета, на борту которого находились семь пассажиров. Об этом сообщил телеканал YTN.
Отмечается, что на борту также был пациент.
Воздушное судно упало в пятницу, 1 мая, около 12 часов дня (6.00 мск) в горах Чирисан в провинции Кёнсан-Намдо.
Известно, что вертолет принял пациента с остановкой сердца и возвращался на пункт отправления. Он упал недалеко от пика Чхонван.
Спасатели не пострадали, однако пациент и его опекун находятся в тяжелом состоянии, они доставлены в ближайшую больницу.
Взрыва при крушении не произошло.
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