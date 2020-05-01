Попова считает обнадеживающими изменения в процессе распространения COVID-19 в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что существующие изменения в процессе распространения коронавируса в России вселяют надежду. Об этом сообщает ТАСС.

«Есть определенные, вселяющие надежды изменения в течении эпидемического процесса, есть определенное его притормаживание», — сказала она.

Попова отметила, что не раз были разговоры о снижении темпов прироста заболеваемости.

При этом глава ведомства считает, что такие показатели вселяют надежду, но не дают быть абсолютно уверенными, что уровень распространения коронавируса будет стабильно снижаться.

По последним данным, в России выявлено 106 498 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,3 млн.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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