Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 7 км

<img src="//img.gazeta.ru/files3/541/8023541/upload-02-pic905-895x505-86847.jpg">

На Камчатке на вулкане Ключевской зафиксирован выброс пепла на высоту в 7 км над уровнем моря. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС региона.

Там уведомили, что в данный момент пепловый шлейф распространяется в северо-западном направлении от вулкана. На его пути нет каких-либо населенных пунктов.

Как сообщается, вулкану был присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

С ноября 2019 года в глубоком кратере Ключевского вулкана происходили стромболианские взрывы, что приводило к накоплению базальтовой-андезибазальтовой лавы. 18 апреля 2020 года из заполненного кратера лава начала вытекать. Вершинное извержение вулкана продолжается.

Вулкан Ключевской находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 км от Петропавловска-Камчатского.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Из Ключевского вулкана на Камчатке вылетают вулканаческие бомбы

— Шлейф пепла от Ключевского вулкана на Камчатке протянулся на 65 километров

— На Камчатке началось извержение вулкана Ключевского