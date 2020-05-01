Число умерших от коронавируса в Мексике превысило 1850

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В Мексике число скончавшихся от коронавируса нового типа достигло 1859. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мексиканский Минздрав.

Согласно данным ведомства, за прошедшие сутки жертвами инфекции стали 127 пациентов.

Всего за минувшие 24 часа в стране было зафиксировано свыше 1,4 тыс. случаев инфицирования COVID-19, общее число зараженных увеличилось до 19 224.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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