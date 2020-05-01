В Бразилии число случаев заражения коронавирусом превысило 85 тысяч

За минувшие сутки в Бразилии было зарегистрировано свыше 7,2 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бразильский Минздрав.

Таким образом, общее число случаев инфицирования в стране достигло 85 380.

По данным ведомства, за прошедшие 24 часа в Бразилии скончались 435 человек с коронавирусом. В общем там зафиксировано уже 5901 смертей от COVID-19

При этом почти 36 тыс. пациентов с коронавирусом нового типа вылечились.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.