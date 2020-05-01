Названо условие продления проездных билетов в Москве

<img src="//img.gazeta.ru/files3/727/12996727/RIAN_6190154.HR-pic905-895x505-38851.jpg">

Сроки действия проездных билетов в Москве будут продлены после 11 мая, если по ним в в период самоизоляции было совершено не более восьми поездок. Соответствующий указ был обнародован на сайте мэра Москвы.

Речь идет об оплаченных проездных ГУП «Московский метрополитен», ГУП «Мосгортранс» на 60 поездок, без лимита поездок на 30 дней, 90 дней и 365 дней, срок действия которых не закончился с 30 марта по 11 мая (включительно). В настоящем указе указано, что для этого после данного срока, нужно будет обратиться в кассу метро, на информационную стойку или в киоск Мосгортранса.

Отмечается, что жители столицы смогут продлить проездные на все время действия билета, которое пришлось на период с 30 марта по 11 мая, но не менее чем на пять дней.

Ранее лимит продления составлял шесть поездок.