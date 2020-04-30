Следствие установило третьего фигуранта дела бизнесмена Худояна
Следователи установили третьего фигуранта уголовного дела в отношении владельца компании Optima Development Альберта Худояна, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его данным, новым фигурантом дела является гендиректор ООО «Прайм Парк» Гагик Степанян.
«Ему вменяется то, что он был одним из соучастников преступления наряду с арестованным ранее гендиректором компании «Авиасити» Сергеем Коноплевым», — рассказал источник.
Уточняется, что Худоян был организатором и руководителем мошеннической группы, а Коноплев и Степанян стали соучастниками преступления.
Худоян был задержан в июне 2019 года. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и хищении имущества.
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