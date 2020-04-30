Число жертв COVID-19 в мире за сутки возросло почти на 10 тысяч

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Количество заразившихся в мире новым коронавирусом за сутки составило 71 839 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По ее данным, за последние сутки от COVID-19 умерли 9 797 человек.

Таким образом, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире составляет 3 090 445, количество летальных исходов — 217 769.

В организации отметили, что больше всего случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе — 1 434 649.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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