В Минпросвещения рассказали о проходном балле в вузы

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Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что к экзаменам надо готовиться и оставаться максимально спокойными, сообщается на официальном Telegram-канале Минпросвещения.

«Если вы хорошо учились, то у вас будет хороший результат на экзаменах», — считает Кравцов.

Он уточнил, что решение о минимальных порогах поступления в вузы будет принято позже, когда пройдет приемная кампания.

Ранее сообщалось, что приемная кампания в вузах 2020 года начнется сразу после публикации последних результатов ЕГЭ.

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