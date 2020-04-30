Собянин заявил, что ситуация с гастарбайтерами в Москве под контролем

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с гастарбайтерами в столице находится на контроле, передает РИА «Новости».

По его словам, проблема с гастарбайтерами есть, так как в Москве закрылась часть строек и торговых центров, где они работали.

«Их не пускают обратно к себе домой. Они вынуждены находиться в Москве, в Подмосковье и в других регионах», — пояснил Собянин.

При этом, по его словам, власти контролируют поведение гастарбайтеров и будут мониторить эту ситуацию и дальше. Он подчеркнул, что любые неправомерные действия с их стороны будут жестко пресекаться.

Мэр также отметил, что среди гастарбайтеров, которые сейчас находятся в Москве, большое количество зараженных и больных.

«Им надо оказывать медицинскую помощь, мы никому не отказываем, чтобы обеспечить им здоровье», — заключил Собянин.

По последним данным, в России выявлено 106 498 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.