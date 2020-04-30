Собянин подтвердил данные о возможном развертывании госпиталей в ТЦ и на ВДНХ
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эфире «России-24», что в торговых центрах и на ВДНХ могут разместить временные стационары для людей, инфицированных коронавирусом.
По его словам, такие площадки для временных госпиталей действительно рассматриваются.
«Мы отбираем помещения для того, чтобы там развернуть временные госпитали», — уточнил чиновник.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на два источника писали, что московские власти подумывали о переоборудовании торгово-ярмарочного комплекса на территории ВДНХ под госпиталь.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, число инфицированных в России превысило 106 тыс., выздоровели более 11,6 тыс. пациентов, а умерли — 1073.
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