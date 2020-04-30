Собянин посоветовал пассажирам московского метро носить маски и перчатки

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Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пассажирам московского метрополитена пользоваться защитными масками и перчатками, передает ТАСС.

«Потому что вы даже до дверей и до поручней в вагоне не дотронетесь», — сказал мэр.

Он напомнил, что перчатки «во многом защитят» от контактных способов заражения коронавирусом.

По последним данным, в России выявлено 106 498 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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