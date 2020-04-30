Власти Подмосковья сообщили об экстремально высокой госпитализации
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в Московской области на прошлой неделе зафиксирована экстремально высокая госпитализация, передает РИА «Новости».
По его словам, за сутки кареты скорой помощи должны были госпитализировать около 780-800 человек, а выписывались только максимум 200.
«То есть каждый день плюс 600 человек шел прирост на койки», — отметил Воробьев.
Он добавил, что в Подмосковье нет проблем с машинами «скорой», однако заболевают и выбывают водители и фельдшеры.
По последним данным, в России выявлено 106 498 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Жители Подмосковья будут обязаны носить маски